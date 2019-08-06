جوميز يقلبها ويُسجل الثالث في شباك الأهلي

المواطن - مروة نبيل

نجح الفرنسي بافيتيمبي جوميز في تحويل تأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الأهلي إلى تقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين عند الدقيقة 63.

وتقدم الراقي أولًا في الدقيقة السابعة من أحداث مباراة الهلال ضد الأهلي عن طريق السوري عمر السومة، قبل أن يُسجل جوميز التعادل في الدقيقة 15 بعد تلقيه تمريرة مميزة من البيروفي أندريه كاريلو.

وأضاف نجم الرأس الأخضر، دجانيني تافاريس، الهدف الثاني للراقي في شباك الزعيم في الدقيقة 38، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الأهلي بتأخر الأزرق بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، انتفض جوميز وسجل هدف التعادل في شباك الراقي عند الدقيقة 48 من تسديدة قوية، قبل أن يُحرز الهدف الثالث بعد ذلك.

الهلال ضد الأهلي:

ويلعب الهلال ضد الأهلي الآن على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، فيما يسعى الزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.