حادث مروع ينهي حياة راما شاهين بطلة باب الحارة 10

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توفيت الفنانة السورية الشابة راما شاهين إثر تعرضها لحادث سيارة مروع، لترحل عن عالمنا عن عمر يناهز 18 عامًا.

وسافرت راما شاهين مع أصدقائها لقضاء إجازة الصيف في بيروت، فتعرضت لحادث سير وتم نقلها لمستشفى في دمشق السورية وظلت في غيبوبة إلى أن أعلنت أسرتها وفاتها.

وقالت أسرة راما شاهين على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “بمزيد من الحزن والأسى، تنعى إليكم أسرة الفنانة راما شاهين وعموم آل شاهين في سوريا ودول أوروبا ابنتهم الغالية التي توفيت إثر حادث أليم تعرضت له يوم الاثنين الماضي عند سفرها بصحبة أصدقائها لقضاء عطلة الصيف في بيروت عن عمر يناهز الـ 18 ربيعًا بعد أن تم نقلها إلى المشفى في دمشق وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة إلى أن فارقت دنيانا اليوم”.

الفنانة الراحلة راما شاهين ولدت عام 2001 في مدينة إدلب سوريا، وبدأت دراسة التمثيل وفن الرقص والغناء في معهد Royal Central رويال سنترال للفنون في لندن.

وشاركت راما شاهين في أكثر من عرض مسرحي بأوروبا، إلى جانب العروض المسرحية في سوريا. وكانت آخر مشاركات الفنانة الشابة التلفزيونية في مسلسل “باب الحارة الجزء العاشر”.