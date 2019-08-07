حالة واحدة تدفع ريال مدريد لضم نيمار

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، أن هناك حالة واحدة ستدفع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في التفاوض مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت شبكة espn إلى أن ريال مدريد سينضم إلى سباق المتصارعين على التعاقد مع نيمار، في حالة فشله في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضحت أن نادي باريس سان جيرمان منفتح أمام بيع نيمار، ولكن لديه شكوك بشأن وجود أندية مستعدة لدفع 222 مليون يورو قيمة انتقال اللاعب البرازيلي المنضم إلى الفريق الفرنسي منذ عامين.

ويُفضل نادي باريس سان جيرمان التفاوض على بيع نيمار بشكل نهائي بدلًا من رحيله على سبيل الإعارة مع وضع بند بإلزامية الشراء.

وشددت على أن العلاقة الممتازة رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز رئيس ورئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، ستسهل كثيرًا من إبرام الصفقة.

وذكرت شبكة espn أن نيمار يُعد أحد أبرز أهداف بيريز خلال الميركاتو، خاصة أنه يسعى منذ سنوات لضمه إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.