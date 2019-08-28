حراس المدارس بجازان يشكون من خصومات رواتبهم والتعليم ترد

المواطن- خالد الأحمد- جازان

شكا عدد من موظفي الحراسات الليلية بالمدارس التابعة لتعليم جازان، من خصم مبالغ مالية من مرتباتهم لشهري يوليو وأغسطس الحالي، وذلك ما يقارب الـ15% من رواتبهم.

وأوضح عدد من الحراس في تصريحات إلى “المواطن“، أن المبالغ المخصومة لم تتم إعادتها برواتب شهر أغسطس رغم المراجعات التي قاموا بها إلى قسم النفقات والرواتب الشهر الماضي، مضفين أن هذه الواقعة تتكرر للمرة الثانية، حيث تم خصم مبالغ مالية العام الماضي لمدة شهرين.

وأشار الشاكون إلى أن المبالغ المالية المخصومة تعود إلى وقف إدارة تعليم جازان صرف بدل طبيعة عمل وقدره 15%، لكونهم مسجلين على وظائف المستخدمين والعمال، وتم تكليفهم بحراسة المدارس، حيث يتم صرف هذا البدل لحراس المدارس.

وناشد حراس المدارس مدير تعليم جازان بالنظر في وضعهم، وإعادة المبالغ المالية التي تفاجؤوا بخصمها من مرتباتهم للشهر الثاني على التوالي، وذلك لضعف رواتبهم الشهرية ولديهم التزامات أسرية.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي بتعليم جازان يحيى عطيف في تصريحات إلى “المواطن“، أنه تم تشكيل لجنة لهذا الأمر وتواصل أعمالها وفق توجيهات المدير العام، وذلك لتطبيق صرف البدل للمستحقين وفق الأنظمة والتعليمات.