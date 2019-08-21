حقوق الإنسان تحدد المسافة الفاصلة بين مساكن العزاب والكتلة العمرانية

المواطن - الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، أن مواقع مساكن العمال خارج العمران يجب أن ترتبط بمحاور الحركة الرئيسة وخطوط النقل العامة للمدينة، وأن تكون قريبة من الخدمات المعيشية الضرورية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، يجب ألا يزيد بعدها على الكتلة العمرانية الرئيسة على 40 كم، وأن تبعد عن الأراضي في المناطق الخطرة أو في مجاري السيول وأن تبعد مساكن العمال العزاب عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن 500 متر.

وكانت لائحة ضوابط مساكن العمال خارج العمران قد حدّدت عددًا من المعايير في مواقع إنشاء تلك المساكن، تتضمن الالتزام عند اعتماد مخططات البناء والتشييد لمباني هذه المساكن بالإجراءات النظامية المتبعة لإنشاء المباني ومتطلبات كود البناء السعودي، وكذلك متطلبات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

ويجب أن تتوافر في مباني هذه المساكن الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران التي تصدر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية، بعد التنسيق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الصحة.

وتلتزم منشآت القطاع الخاص التي توفر مساكن للعمال خارج العمران، بالقيام بمهمات الإدارة والتشغيل والصيانة لهذه المساكن، وفق الشروط الصحية، ووفق ما هو معمول به في هذا المجال من ضوابط ومعايير فنية ومتطلبات للأمن والسلامة صادرة من الجهات المختصة.