حلوى فاسدة تسمم ضيوف حفل زفاف مصري

حلوى فاسدة تسمم ضيوف حفل زفاف مصري

2019/08/19
الساعة 7:00 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تسمم عشرات المدعوين إلى إحدى حفلات الزفاف في محافظة الغربية شمالي مصر، وذلك عقب تناولهم وجبة فاسدة.

وبحسب مصادر إعلامية مصرية فإن الوجبة الفاسدة هي (حلوى الجاتو)، التي بمجرد أن تناولها المدعوون، شعروا بحالة إعياء، فتم استدعاء سيارات الإسعاف التي نقلت ما يقرب من 30 مدعواً.

وتم إبلاغ الشرطة بحالات التسمم بعد تناولهم حلوى الزفاف الذي أقيم في قرية سياحية مشهورة.

وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث، حيث تتحرى إدارة البحث الجنائي ظروف وملابسات الواقعة، بينما لم تصدر أي بيانات أولية صحية أو أمنية بشأن حالات التسمم.



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