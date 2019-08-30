دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. التاريخ ينصف #الشباب ضد #الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

يحتضن إستاد الملك فهد الدولي، مساء اليوم الجمعة، مباراة الشباب ضد الفيصلي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب ضد الفيصلي:

ولعب الشباب ضد الفيصلي 18 مباراة من قبل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث، حيث نجح في تحقيق الفوز 10 مرات.

وتمكن عنابي سدير من تحقيق الفوز في 3 مباريات فقط، فيما انتهت 5 مباريات لفريق الشباب ضد الفيصلي بالتعادل، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويأمل لاعبو الليوث في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الشباب ضد الفيصلي اليوم، فيما يأمل عنابي سدير في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالليوث المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، قبل مباراة الشباب ضد الفيصلي اليوم، فيما يقع عنابي سدير في المركز العاشر برصيد نقطة واحدة.