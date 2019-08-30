دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. السهلاوي متخصص هز شباك #الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

تعول جماهير الشباب كثيرًا، على محمد السهلاوي المنضم حديثًا إلى صفوف الليوث في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز على الفيصلي.

ويلعب الشباب والفيصلي اليوم على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن محمد السهلاوي دائمًا ما يتألق في مباريات الفيصلي، موضحة أنه متخصص في هز شباكه.

وأضافت أن مهاجم نادي الشباب الجديد، محمد السهلاوي سجل 11 هدفًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدة أنه لم يسجل أكثر أمام أي فريق آخر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفيصلي في المركز العاشر برصيد نقطة واحدة.

يُذكر أن محمد السهلاوي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من النصر لمدة موسم رياضي واحد.