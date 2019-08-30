دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. النصر يهزم الفتح بصعوبة

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز اليوم على حساب نادي الفتح بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية.

وكان الشوط الأول من مباراة النصر والفتح انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثاني، نجح اللاعب فراس البريكان في إحراز هدف المباراة الوحيد لـ النصر بطريقة جميلة.

وظل نادي الفتح يُقاتل بقوة وذلك من أجل إحراز الهدف الأول له، وهدف التعادل ولكن دون فائدة، لتنتهي المباراة بفوز نادي النصر بهدف دون رد.

وكانت مباراة النصر والفتح أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وانتهت مباراة الشباب والفيصلي بالتعادل السلبي، حيث أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بينما حقق نادي أبها فوزًا ثمينًا على حساب نادي الوحدة بثنائية مقابل هدف.