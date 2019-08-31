دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. الهلال يُمزق شباك الرائد بخماسية

المواطن - محمد سمعه

أمطر نادي الهلال شباك فريق الرائد بخماسية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الهلال بالهدف الأول عبر اللاعب عمر خربين في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وأضاف اللاعب سلمان الفرج الهدف الهلالي الثاني بالدقيقة الرابعة والأربعين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح الفرنسي بافتيمبي غوميز في إحراز الثالث لـ الهلال بالدقيقة الستين.

واستمر مهرجان أهداف نادي الهلال بإحراز اللاعب كارلوس إدواردو للهدف الرابع للأزرق بالدقيقة الثامنة والستين.

واختتم اللاعب السوري عمر خربين مهرجان الأهداف مُحرزًا الهدف الخامس الهلالي بالدقيقة الثمانين.

وكانت مباراة الهلال والرائد قد أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يذكر أن الهلال فاز في لقاء الجولة الأولى على نادي أبها، بينما خسر الرائد من الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.