دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تاريخ مواجهات #النصر والفتح

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة النصر والفتح، اليوم، المقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر والفتح:

ولعب النصر والفتح 20 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، حيث نجح في تحقيق الفوز 12 مرة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي من تحقيق الفوز في مباراتين فقط، فيما انتهت 6 مباريات لفريقي النصر والفتح بالتعادل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة النصر والفتح اليوم، فيما يأمل العالمي في مواصلة تألقه وخطف الثلاث نقاط، للمنافسة على صدارة الترتيب.

وقبل مباراة النصر والفتح اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يحتل النموذجي المركز الـ12 بدون نقاط.