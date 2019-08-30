دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. رقم مميز يدعم #النصر ضد #الفتح

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الفتح اليوم التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بن جلوي الرياضية، في إطار مواجهات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي يمتلك رقمًا مميزًا في الدوري قبل مباراة النصر ضد الفتح اليوم.

وأضافت أن العالمي تمكن من الفوز في آخر 5 مباريات لعبها خارج أرضه في الدوري السعودي للمحترفين، وهي أطول سلسلة حالية بين الفرق، وأطول سلسلة يُحققها النصر منذ موسم 2013/ 2014 بـ8 مواجهات.

النصر ضد الفتح

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة النصر ضد الفتح اليوم، فيما يأمل العالمي مواصلة تألقه وخطف الثلاث نقاط، للمنافسة على صدارة الترتيب.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، قبل مباراة النصر ضد الفتح اليوم، فيما يحتل النموذجي المركز الـ12 بدون نقاط.