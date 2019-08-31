ذكرى ميلاد محمد بن سلمان .. لهذا يوم مولده احتفينا

المواطن - الرياض

يحتفي السعوديون اليوم 31 أغسطس بذكرى ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتصدر وسم “محمد بن سلمان 34 سنة” الترند في المملكة والخليج بأكثر من 35 ألف تغريدة خلال ساعات فقط.

وانهالت التهائي والتبريكات والدعوات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد في ذكرى مولده.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً لولي العهد وأثنوا على جهوده للنهوض بالمملكة لتتبوأ مكانتها بين مصاف الدول المتقدمة.

وتفاعلت د: لطيفة العتيبي مع الوسم بقولها: “كل عام وانت بخير وصحة وسلامة .. يالحاضر والمستقبل”.

ونشر الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، قصيدة بمناسبة مولد محمد بن سلمان، وقال ابن مساعد في قصيدته:

جَلْ ماكلُّ مقصودٍ نُفادي

وما كلُّ الثرى كَثرى بلادي

ولا لسواكَ صار الحُبُّ شعبًا

يضُّمكَ يا محمدُ في الفؤادِ

سنينُ الناس أعدادٌ ووقتٌ

وعند محمدّ ٍ قهرُ الأعادي:

وأمجادٌ وإنجازٌ وعزٌّ

وفخرٌ مُستحَقٌّ في ازديادِ

لهذا يوم مولده احتفينا

هو النّعماءُ من ربِّ العبادِ

وغرد موسى بن علي آل هيازع بقوله: “عندما يتذكرك شعبك وعندما يفرح فأنت في قلوبهم أيها

القائد العظيم وستبقى كذلك، كل عام وأنت بألف خير دام عزك ودام عزك ياوطنا”.