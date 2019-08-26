رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي العدالة

المواطن - مروة نبيل

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، مجلس إدارة نادي العدالة برئاسة عبدالعزيز المضحي.

وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي العدالة لمدة الأربعة أعوام المقبلة، كالتالي؛ عبدالعزيز المضحي رئيسًا، عبدالله العبدالله نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ حسين السبيع علي الصالح، حسن العيسى وعبدالله البلادي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة قد بدأ مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي ضد الأهلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.