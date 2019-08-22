رابطة الدوري السعودي للمحترفين تتعاقد مع أوبتا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، عن توقيعها عقد مع شركة “أوبتا” العالمية المتخصصة في الإحصائيات الرياضية.

ومن المقرر أن تقوم شركة أوبتا بتوفير بيانات وأرقام تفصيلية عن مشاركات وأداء اللاعبين خلال المباريات، مع تقديم رصد دقيق لتفاصيل المباريات.

وأوضحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن المشجع سيتمكن من متابعة أرقام وإحصاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم عن طريق جميع منصاته الإلكترونية عبر الموقع الرسمي أو تطبيق الرابطة.

وتُعد شركة “أوبتا” من أهم الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم في تقديم هذا المحتوى وسيسهم هذا المشروع في توفير أكبر قدر من المعلومات والأرقام الموثقة التي يمكن أن تفيد الأجهزة الفنية للفرق للوقوف على مستوى أداء اللاعبين، وتزود وسائل الإعلام المختلفة بما تحتاجه من معلومات وبيانات تخص الدوري.