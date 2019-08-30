رابط الاستعلام عن نتائج وظائف وزارة العدل

وكانت وزارة العدل دعت المتقدمين والمتقدمات لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة من خلال المسابقة الوظيفية المعلنة على موقع الوزارة خلال الفترة من 19 ذي القعدة 1440 هـ حتى 22 ذي القعدة 1440 هـ، بالدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية والاستعلام عن النتيجة.