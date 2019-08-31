راوغ بين المركبات وسقط فكانت المفاجأة في المضبوطات!

المواطن - الرياض

أظهر مقطع فيديو نشره سناب وزارة الداخلية، لحظة ضبط متهورين في قبضة رجال المرور.

وبين الفيديو، لحظة رصد رجال المرور قائد المركبة وهو يسير ولا يترك المسافة الكافية بينه وبين المركبات الأخرى والتي تنص عليها الأنظمة، ليتم تتبعه، وبعدها تجاوز السيارات أمامه وراوغ بشكل يشكل خطرًا على قائدي المركبات الأخرى.

وتم إيقاف الشخص المخالف والعثور على مضبوطات في مركبته، حيث تبين أنه رمى زجاجة مسكر محلي، كما تبين أنه في حالة سكر.

ويأتي هذا ضمن جهود المرور لضبط المخالفين ومنع أي تجاوزات قد تعرض المواطنين والمقيمين للخطر من جانب المستهترين على الطرق.