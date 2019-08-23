رد قوي بعد خطأ مدرب أبها بحق الهلال

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي، المدير الفني لنادي أبها، عن آخر استعدادات ناديه لمواجهة نادي الهلال والمقررة اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وكان عبدالرزاق الشابي قال: لن نُعطي الهلال أكبر من حجمه، سنقاتل بكل قوة لإفساد الهجمات الهلالية ومباغتة الفريق لمحاولة تحقيق الفوز في أرضه.

وعلى الفور اتجه الناقد الرياضي محمد أبو هداية للتعليق على تصريح مدرب أبها قائلًا: تصريح عبدالرزاق الشابي فيه تقليل لنادي الهلال، وإذا كانت مباراة أبها ضد النصر لكن الوضع مختلف وتحدث مدرب أبها بصورة قوية وتحفيزية عن النصر.

وأضاف محمد أبو هداية: أندية ضمك والعدالة وأبها ستدفع الثمن غاليًا؛ لأنها أبقت على نفس المدير الفني مع رحيل الكثير من العناصر والتي ساهمت في صعود الأندية الثلاثة لـ دوري المحترفين.

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال وأبها اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، جامغ هيون سو، محمد جحفلي، حسن كادش، محمد كنو، عبدالله عطيف، كارلوس إدواردو، هتان باهبري، سيباستيان جيوفينكو وبافتيميبي جوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة الهلال وأبها اليوم كلٌّ من؛ محمد الواكد، علي آل بليهي، عبدالله الحافظ، أمير كردي، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، محمد الشلهوب، أندريه كاريلو وعمر خربين.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد أبها مرتين من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، ونجح الزعيم في حسمهما لصالحه.

وانتهت مباراة الهلال ضد أبها الأولى، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يُكرر فوزه في لقاء الدور الثاني بنتيجة 4/1، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع الدوري السعودي للمحترفين.