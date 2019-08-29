رسميًا .. إعارة أليكسيس سانشيز من اليونايتد لـ إنتر ميلان
لمدة موسم واحد

رسميًا .. إعارة أليكسيس سانشيز من اليونايتد لـ إنتر ميلان

2019/08/29
الساعة 11:56 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشكل رسمي إعارة التشيلي أليكسيس سانشيز جناح الفريق لنادي إنتر ميلان الإيطالي لمدة موسم واحد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لـ مانشستر يونايتد عبر تويتر أن سانشيز سينتقل لإنتر ميلان حتى نهاية موسم 2019-2020.

وكان أليكسيس سانشيز وصل أمس الأربعاء إلى مدينة ميلانو الإيطالية، وذلك للخضوع للفحص الطبي مع إنتر ميلان قبل التعاقد معه بشكل رسمي.

قالت تقارير صحافية إنجليزية في وقت سابق: إن البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، حاول إقناع أليكسيس سانشيز بالالتحاق به في صفوف الإنتر، حيث رحل لوكاكو هو الآخر عن صفوف اليونايتد في صيف العام الجاري.

شارك سانشيز في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي مع اليونايتد وتمكن فقط من إحراز 3 أهداف في البريميرليج مع الشياطين الحمر.



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