رسميًا .. العدالة يضم السنغالي مانداو حتى صيف 2021

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي العدالة اليوم، عن تعاقده مع المدافع السنغالي مانداو لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي العدالة عبر تويتر، أن اللاعب مانداو سيرتدي قميص نادي العدالة حتى نهاية موسم 2020-2021.

وسبق للاعب مانداو صاحب الـ30 عام اللعب في ناديي الفتح الرباطي المغربي والعين السعودي.

وأنهى مجلس إدارة نادي العدالة في وقت سابق إجراءات التعاقد مع الغابوني ميدوين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

ونشر حساب نادي العدالة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب الغابوني ميدوين أثناء توقيع عقود انضمامه للفريق رسميًا، وتمنى له التوفيق في خطوته الجديدة.

وتعاقد نادي العدالة مع الغابوني ميدوين صاحب الـ23 عامًا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد تطاوين التونسي، لتدعيم خط وسطه في الموسم الجديد.

ويسعى مجلس إدارة نادي العدالة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للظهور بمستوى مميز في الدوري السعودي للمحترفين.