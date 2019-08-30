رقم سلبي يُلاحق #الفتح في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره النصر اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُلاحق الفتح رقمٌ سلبيٌّ قبل مباراته ضد النصر اليوم، حيث إنه حقق أطول سلسلة حالية دون فوز بين الفرق في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعدما غابت نغمة الانتصارات عنه آخر 10 مباريات “تعادل 4 مرات، وخسر 6 مرات”.

وسبق أن حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح سلسلة أسوأ مرة واحدة فقط في الدوري السعودي للمحترفين عام 2016، حينما فشل في تحقيق أي فوز في 11 مباراة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز اليوم، فيما يأمل النصر مواصلة تألقه وخطف الثلاث نقاط، للمنافسة على صدارة الترتيب.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الفتح المركز الـ12 بدون نقاط.