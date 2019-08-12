روسيا تعترف : ضحايا الانفجار النووي 5 علماء

المواطن - متابعة

اعترفت روسيا أخيرًا أن الانفجار الذي وقع في سيبيريا قبل عدة أيام ناتج عن حادث نووي، وأن مَن قضى فيه هم 5 علماء كانوا يجرون تجربة اختبار محرك نفاث.

وأشارت روسيا إلى أنها سوف تستمر في التجارب النووية بالرغم من هذا الحادث المأسوي.

وأعلنت شركة “روس آتوم” في بيان لها أن خمسة موظفين فيها لقوا مصرعهم وتعرّض ثلاثة آخرون لإصابات وحروق متفاوتة الخطورة، جراء التفجير الذي وقع أثناء اختبار نظام دفع جديد يعمل بالوقود السائل.

نشرت مؤسسة “روس آتوم” الروسية للطاقة الذرية أسماء موظفي المركز النووي الفيدرالي الروسي الذين لقوا حتفهم في الانفجار الذي وقع في مقاطعة أرخانغيلسك.

ووصف بيان نشرته المؤسسة هؤلاء بأنهم أبطال المركز النووي ومدينة ساروف حيث يقع المركز، وقال إنه تم ترشيحهم جميعًا لنيل أوسمة الدولة.