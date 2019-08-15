رونالدو يواصل الغياب عن يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، بسبب معاناته من إصابة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها رونالدو عدم قدرته على التدرب مع زملائه في يوفنتوس خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بسبب شعوره بمشاكل عضلية تسببت في غيابه عن ودية البيانكونيري أمام فريق الشباب بالنادي.

وأكدت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أن كريستيانو رونالدو قد يغيب عن مباراة تريستينا الودية، خوفًا ما تفاقم إصابته وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

ويسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لتجهيز رونالدو خلال الفترة المقبلة، من أجل اللحاق بأولى مباريات الفريق في الدوري الإيطالي لكرة القدم أمام بارما، يوم 24 من شهر أغسطس الجاري.