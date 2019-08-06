روني لاعبًا ومدربًا لنادي ديربي كاونتي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ديربي كاونتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًّا مع المهاجم واين روني كلاعب ومدرب لمدة 18 شهرًا قادمًا من فريق دي سي يونايتد الأمريكي.

وأكد ديربي كاونتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تعاقده مع روني سيبدأ في شهر يناير المقبل، وحتى صيف 2021، مع إمكانية إضافة عام آخر للعقد.

وأشار الموقع الرسمي لنادي ديربي كاونتي الإنجليزي، إلى أن روني سيواصل إعداد الأوراق الخاصة به من أجل اقتحام عالم التدريب.

وقال مدرب ديربي كاونتي الإنجليزي، فيليب كوكو: “روني لاعب موهوب للغاية ومن الفئة الأولى في عالم كرة القدم.. تاريخ روني يتحدث عن نفسه، من الرائع أن نستفيد من قدراته القيادية وخبراته وشخصيته”.

واختتم مدرب ديربي كاونتي الإنجليزي تصريحاته بشأن روني قائلًا: “أتطلع للعمل مع روني بداية من العام المقبل وأرحب به معنا في النادي”.