ريفالدو: رونالدو ونيمار سيكونان ثنائيًّا رائعًا

المواطن - مروة نبيل

رحب أسطورة الكرة البرازيلية، ريفالدو، بفكرة انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوف يوفنتوس الإيطالي، واللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال ريفالدو خلال تصريحاته لصحيفة “كالتشيو ميركاتو”: “سيكون من الممتع للغاية أن نرى نيمار يلعب بجانب رونالدو.. أعتقد أنه سيكون أمرًا رائعًا لرونالدو؛ لأن اللاعب البرازيلي سيساعده طوال الموسم على تسجيل وصناعة الأهداف”.

وتابع الأسطورة البرازيلية تصريحاته قائلًا: “سنتمتع بمتابعة ثنائي رائع، نيمار يستطيع مساعدة يوفنتوس ويتقاسم المسؤوليات مع رونالدو؛ لأنه في الوقت الحالي يتحمل الدون البرتغالي كل شيء”.

واختتم ريفالدو تصريحاته قائلًا: “يوفنتوس يتمتع بوجود نجم واحد فقط وهو كريستيانو رونالدو، لذلك فإن التعاقد مع نيمار سيكون خطوة مفيدة للنادي وللاعبي السيدة العجوز”.

وأكدت تقارير صحافية إيطالية مؤخرًا، أن نادي يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات نيمار لتدعيم الخط الهجومي، مستغلًّا ورقة الأرجنتيني باولو ديبالا.