رينارد: أسعى لكتابة التاريخ مع المنتخب السعودي

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، أنه يسعى لكتابة التاريخ مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مشددًا في الوقت ذاته أنه يستهدف قيادة الأخضر إلى نهائيات مونديال 2022.

وقال رينارد: “أود أن أشكركم على حسن الاستضافة منذ وصولنا إلى الرياض، وكما قلت لحظة وصولي هو أننا سنسعى لكتابة التاريخ والنجاح في مهمتنا، والذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بتقديمه كمدرب للأخضر قائلًا: “الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 هو أحد أهدافنا الرئيسية التي سنعمل عليها، ونسعى لتحقيقها”.

وعن الاختلاف بين التدريب آسيا وإفريقيا، قال رينارد: “من خلال تجربة دامت 10 أعوام في إفريقيا، أستطيع إخباركم أن الاختلاف هناك حتى بين شمال القارة وجنوبها، وأعتقد أن الأمر الأهم للمدرب هو التكيف مع البيئة التي تعمل بها”.

وأضاف: “من المهم جدًّا أن أتواجد في السعودية لفترات طويلة، وأنا على دراية بشغف الجماهير هنا، وأن المنافسة تزيد موسمًا بعد آخر بين الأندية، ولقد تحدثت مع العديد من اللاعبين المغاربة الذين سبق أن لعبوا في الدوري السعودي للمحترفين”.

وواصل قائلًا: “سأتواجد غدًا الاثنين في مباراة النصر الوحدة الإماراتي، وبعد غدٍ الثلاثاء سأعود إلى جدة لحضور مباراة الأهلي الهلال، سيكون من مهامي أنا وطاقمي اكتشاف أبرز اللاعبين الذين بإمكانهم مساعدتي في عملي مع المنتخب”.

واستكمل المدرب الفرنسي تصريحاته قائلًا: “التواجد في نهائيات كأس العالم تجربة عظيمة تود تكرارها كل مرة، لكن علينا أن نعي أن هذا الأمر لن يكون سهلًا، وسنسعى سويًّا لتحقيقه”.

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: “لقد تابعت نهائيات كأس آسيا (تحت 19 عامًا)، والتي حققها المنتخب السعودي الأول، كما تابعت أيضًا كأس العالم (تحت 20 عامًا)، وتحديدًا حينما لعبتم أمام فرنسا، لدي فكرة كاملة عن هذا المنتخب”.