زوكانوفيتش .. تألقه في الكالتشيو دفع الأهلي لضمه

المواطن - مروة نبيل

نجح النادي الأهلي في التعاقد رسميًا مع المدافع البوسني الدولي أرفين زوكانوفيتش لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد بلاعب من أصحاب الخبرات الأوروبية الكبيرة.

زوكانوفيتش

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إنهاء إجراءات تعاقده مع زوكانوفيتش قادمًا من صفوف جنوة الإيطالي بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم آخر.

ويملك زوكانوفيتش خبرة كبيرة، الأمر الذي يُفيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث لعب في عدد من أندية الكالتشيو الإيطالي، ومنها روما، أتالانتا، سامبدوريا، فيرونا وجنوة.

ولعب أرفين زوكانوفيتش صاحب الـ32 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جينت البلجيكي، كما احترف في نادي سالزبورغ النمساوي.

وعلى الصعيد الدولي، يُشارك أرفين زوكانوفيتش مع منتخب البوسنة والهرسك الأول لكرة القدم منذ عام 2012، وخاض 36 مباراة دولية.

جوكر

ويُعد زوكانوفيتش بمثابة اللاعب الجوكر لمدرب النادي الأهلي، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، حيث إنه يستطيع اللعب كمدافع على اليمين أو اليسار، ويُمكنه المشاركة كظهير أيسر.

ويتميز زوكانوفيتش بقدرته على لعب العرضيات بشكل جيد، والتمرير المتقن، بالإضافة إلى قوته البدنية ما يُساعد على استخلاص الكرة من المنافس والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط.