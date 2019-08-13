سامسونج تراهن على تقنية تظهر لأول مرة بهواتفها

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تراهن شركة سامسونج الكورية العملاقة المتخصصة في الصناعات التكنولوجية، على التقنيات الأكثر تطورًا في صناعة الهوات الذكية، والتي باتت تشهد منافسة كبيرة على مستوى الأسواق العالمية المختلفة.

وحسب ما جاء في مجلة تيك رادار المعنية بالتكنولوجيا، فإن الشركة الكورية باتت الآن تعمل على استخدام تقنيات جديدة من أجل تصنيع بطاريات هواتفها الذكية في العامين المقبلين.

وأشارت التقارير المعنية إلى أن التقنيات التي ستعتمد عليها سامسونج، والتي تشمل مادة الجرافين، ستساعد الهواتف على العمل لساعات طويلة، تتجاوز الحد الذي هي عليه في الوقت الحالي والذي يتراوح من يوم إلى اثنين على أقصى تقدير.

ومن المقرر أن تكون الشركة الكورية العملاقة أول صانعي الهواتف الذكية التي تعتمد على تقنيات الجرافين، والتي يمكن أن تسهم بشكل رئيسي في إطالة عمر الهواتف الافتراضي، خاصة في ظل رواج تلك الصناعة بشكل واضح في العديد من الأسواق العالمية المختلفة.