سامي المخضوب رئيسًا لمدينة المعرفة الاقتصادية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن تعيين المهندس سامي بن عبدالعزيز المخضوب رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

وبحسب ما ذكرت تداول، سامي المخضوب حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود، وعمل في شركات عالمية منها شركة ستون ووبستر في الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة أكر انجينيرينق في النرويج، وشركة سنامبروجيتي في إيطاليا.

ويتمتع المخضوب بخبرة تمتد لأكثر من 25 سنة في مجال التطوير العقاري بمجالاته كالضيافة والسكن والمكاتب والأسواق التجارية، ومجالات الإدارة كالتشغيل، والتسويق وإدارة المشاريع وإدارة العقود والمشتريات وخدمات المرافق والهندسة المالية وتقييم الاستثمار والتخطيط، ولديه خبرة في إنشاء وتأسيس الشركات والنهوض بها إلى العمل المؤسسي الاحترافي، كما يشغل عضوية مجلس إدارة عدة شركات ذات العلاقة في التطوير العقاري منها شركة أوج العقارية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله بن سعيدان وأولاده، وعضوية مجلس شركة ذاخر، وشركة طب العربية.