سانشيز يصل إيطاليا للانضمام إلى إنتر ميلان

المواطن - مروة نبيل

وصل مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشيلي أليكسيس سانشيز، إلى مدينة ميلانو الإيطالية، منذ قليل، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورة لحظة وصول سانشيز إلى مدينة ميلانو، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية في إنتر ميلان، ومن ثم التوقيع على عقود انضمامه إلى الفريق رسميًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن يونايتد والإنتر توصلا لاتفاق على انتقال سانشيز، لمدة موسم على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء، رغم أن المفاوضات كانت تدور حول وضع بند للبيع النهائي مقابل 15 مليون يورو في الصيف المقبل.

وجاءت صيغة الاتفاق على انتقال سانشيز بهذا الشكل، لرغبة إنتر ميلان في حسم الصفقة سريعًا، خوفًا من غلق فترة الانتقالات الصيفية.