سان جيرمان يصدم برشلونة والريال

المواطن - مروة نبيل

نفى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعرضه لأي ضغوط، لبيع نجم الفريق الأول، البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف، في ظل ارتباط اسمه بقطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

وقال مصدر داخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لصحيفة “ليكيب”: “نيمار من الممكن جدًا أن يبقى في حديقة الأمراء، حيث يتبقى في عقده 3 أعوام”.

وتابع المصدر خلال تصريحاته للصحيفة الفرنسية قائلًا: “النادي لا يمكن أن يخسر أبدًا، وإذا غادر، سيغادر بشروط ترضي باريس، وإذا استمر، فهو لاعب ذو جودة هائلة”.

وذكرت صحيفة “ليكيب”، اليوم الخميس، أن سان جيرمان رفض عرضًا من ريال مدريد شمل الثلاثي كيلور نافاس وجاريث بيل وخاميس رودريجيز، بالإضافة إلى 100 مليون يورو لضم نيمار.

ويترقب نادي يوفنتوس موقف برشلونة وريال مدريد بضم نيمار، لبحث إمكانية التعاقد معه، خاصة أن النادي الإيطالي وسان جيرمان يملكان نقطة مشتركة، حيث يرغب مسؤولي النادي الفرنسي في التعاقد مع نجم اليوفي، الأرجنتيني باولو ديبالا.