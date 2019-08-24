سوء حظ بوغبا ينتقل إلى ماركوس راشفورد

المواطن - محمد سمعه

أهدر اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، ركلة جزاء لفريقه في مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، والتي أُقيمت اليوم في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

وانتقل سوء حظ الفرنسي بول بوغبا إلى زميله راشفورد، حيث أهدر بوغبا ركلة جزاء لليونايتد في مباراة ولفرهامبتون التي أقيمت يوم الاثنين الماضي في الدوري الإنجليزي، وانتهى اللقاء وقتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكانت مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، أُقيمت على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر البريطانية.

بدأ الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، بضغط هجومي من قبل فريق مانشستر يونايتد، والذي قاتل بكل قوة من أجل إحراز الهدف الأول.

وتمكن نادي كريستال بالاس من إحراز الهدف الأول في الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، عبر اللاعب الغاني جوردان أيوا في الدقيقة الثالثة والثلاثين، بعد خطأ دفاعي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، بتقدم نادي كريستال بالاس بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، أهدر اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ركلة جزاء لصالح فريقه في الدقيقة السبعين.

وبعد معاناة، تمكن نادي مانشستر يونايتد من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب دانيل جيمس في الدقيقة التسعين من عمر المباراة بطريقة جميلة.

لم تستمر أفراح مان يونايتد ضد كريستال بالاس كثيرًا؛ حيث تمكن الأخير من إحراز هدف الفوز القاتل عبر اللاعب باتريك فان انهولت في الدقيقة الثالثة والتسعين.