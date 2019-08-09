سيرجيو يُريح لاعبي التعاون

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون معسكره الخارجي في هولندا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ومنح المدير الفني البرتغالي باولو سيرجيو لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إجازة حتى يوم الثلاثاء المقبل، للدخول في المرحلة الإعدادية الأخيرة قبل انطلاق الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الفوز على الشارقة الإماراتي، مساء أمس الخميس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام معسكر هولندا.

ويستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الحزم، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، يوم 23 من شهر أغسطس الجاري.