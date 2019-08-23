شاهد .. الهدف الأول لـ أبها في شباك الهلال

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي أبها في إحراز الهدف الأول، في شباك نادي الهلال، وذلك ضمن لقاء الفريقين اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وسجل الهدف الأول لنادي أبها، اللاعب البرازيلي إيما في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول.

وتُقام مباراة الهلال وأبها، على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وكان عبدالرزاق الشابي، مدرب أبها، قال قبل مباراة الهلال: لن نُعطي الهلال أكبر من حجمه، سنقاتل بكل قوة لإفساد الهجمات الهلالية ومباغتة الفريق لمحاولة تحقيق الفوز في أرضه.

وعلى الفور اتجه الناقد الرياضي محمد أبو هداية للتعليق على تصريح مدرب أبها قائلًا: تصريح عبدالرزاق الشابي فيه تقليل لنادي الهلال، وإذا كانت مباراة أبها ضد النصر لكن الوضع مختلف، وتحدث مدرب أبها بصورة قوية وتحفيزية عن النصر.

وأضاف محمد أبو هداية: أندية ضمك والعدالة وأبها ستدفع الثمن غاليًا؛ لأنها أبقت على نفس المدير الفني مع رحيل الكثير من العناصر التي ساهمت في صعود الأندية الثلاثة لـ دوري المحترفين.

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال وأبها اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، جامغ هيون سو، محمد جحفلي، حسن كادش، محمد كنو، عبدالله عطيف، كارلوس إدواردو، هتان باهبري، سيباستيان جيوفينكو وبافتيميبي جوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة الهلال وأبها اليوم كلٌّ من؛ محمد الواكد، علي آل بليهي، عبدالله الحافظ، أمير كردي، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، محمد الشلهوب، أندريه كاريلو وعمر خربين.