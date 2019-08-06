شاهد.. حج 2019 يعكس صورة المملكة المتطورة ‎‏

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تُولي وسائل الإعلام الدولية اهتمامًا كبيرًا للحج في الوقت الحالي، خاصة مع اقتراب يوم الوقوف بعرفات، والذي يعد أهم أركان الحج، لا سيما وأنه يحتوي مشاهد مهيبة لتدفق الملايين ضيوف الرحمن من مكان إلى آخر في المشاعر المقدسة.

موقع “برمينجهام لايف” البريطاني، نشر مجموعة من الصور للحرم المكتسي باللون الأبيض لأعداد ضخمة من الحجيج، بالإضافة إلى العملية التنظيمية الخاصة باستقبال الوفود وتسهيل الإجراءات بما يخدم الحجاج في أداء الفريضة المقدسة.

وقدم الموقع البريطاني مجموعة من النصائح الخاصة بالحج والإحرام والطقوس التي يجب على المسلمين اتباعها أثناء أداء الفريضة.

وساعدت مؤسسة بيري بار الإسلامية في إفهام جموع المسلمين من كافة أنحاء بريطانيا في توضيح ما يجب القيام به من أجل أداء فريضة الحج بنجاح.

صورة المملكة

ويعكس الحج والعملية التنظيمية للفريضة واستقبال المسلمين من كافة أرجاء العالم، الصورة التي بدت عليها المملكة من حيث التطوير والعمل والقدرة على تسهيل الأمور وتذليل العقبات لضيوف الرحمن.

وأوضحت الصور تولي بعض السيدات مهام إنهاء الأوراق والتأشيرات للحجيج من كافة أنحاء العالم، بما يوحي بالصورة التي بدت عليها المملكة في الوقت الحالي في ظل التطوير المستمر على المستوى الاجتماعي.

وبخلاف الجانب الاجتماعي، أكدت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس حالة الحرم المكي، والذي يخضع لعمليات تطوير مكثفة ومستمرة لاستقبال الحجيج في كل عام، بما يسهل عليهم أداء الفريضة دون صعوبات أو مخاطر.