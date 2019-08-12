شاهد.. رجل نصف عارٍ يمسك كوبرا أطول منه

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تمكّن رجل نصف عارٍ من الإمساك من كوبرا كبيرة الحجم يصل طولها إلى المترين.

وأظهر فيديو متداول الشاب وهو يطارد الكوبرا ثم باغتها بقبضة من الخلف فتمكّن من الإمساك بالكوبرا التي تزن من 6-7 كجم.

