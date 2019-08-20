شاهد.. شلالات جبل ميران بعد هطول أمطار محايل

المواطن - محايل

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة محايل، شملت معظم أجزاء المحافظة، ارتوت على إثرها الأرض.

ووثّق المواطنون بالفيديو تساقط شلالات جبل ميران الشهير في محايل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وتنومة ورجال المع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البَرد وجريان السيول في عدد من أودية منطقة عسير.