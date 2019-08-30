شرط للحصول على إجازة المرافقة

المواطن - الرياض

ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسار موظف يريد التقديم على إجازة مرافقة، ولا يعلم الآلية أو هل سيتم خصمها من رصيد الإجازات العادية أم لا؟

وقالت الخدمة المدنية: إن إجازة المرافقة تشترط تقريرًا طبيًّا يوصي بالمرافقة.

في سياق آخر، ردت الخدمة المدنية على استفسار بشأن إجازة الوضع في اللائحة الجديدة.

وأكدت الخدمة المدنية: أن الموظفة تستحق إجازة وضع بكامل الراتب، مدتها سبعون يومًا توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بثمانية وعشرين يومًا قبل التاريخ المرجح للوضع.

ولفتت الخدمة إلى أن التاريخ المرجح للوضع يُحدد بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

وأوضحت الخدمة أنه لا يوجد في لوائح وأنظمة الوزارة ساعات رضاعة، ولكن يوجد إجازة وضع وإجازة مولود.