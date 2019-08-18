شيفيلد يونايتد يتجاوز كريستال بالاس بهدف لوندسترام

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد في تحقيق الفوز على نظيره كريستال بالاس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن النجم جون لوندسترام من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 47، وضغط لاعبو كريستال بالاس بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي المباراة بفوز شيفيلد يونايتد وحصده 3 نقاط هامة في بداية مشواره.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد العائد للمشاركة في البريميرليج بعد غياب دام 12 عامًا إلى 4 نقاط، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند نقطة واحدة فقط.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد قد بدأ مشواره في البريميرليج هذا الموسم بالتعادل بنتيجة 1/1 مع بورنموث، فيما تعادل كريستال بالاس سلبيًا ضد إيفرتون في الجولة الأولى.