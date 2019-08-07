صحة جازان ردًا على “المواطن”: لهذا السبب أنهينا عقد طبيب صامطة

المواطن - الرياض

ردّ متحدث صحة جازان، محمد دراج، على ما نشرته “المواطن” بعنوان “صحة جازان تُنهي عقد طبيب الأسنان الوحيد بمستشفى صامطة بدون سبب!”

وقال دراج : إن الطبيب المذكور “مقيم” وغير متخصص بعمليات الوجه والفكين، وقد تم تصنيفه من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كطبيب أسنان” مقيم”، موضحًا أنه تم إحلال طبيب سعودي على نفس الوظيفة بناءً على الخطة الوطنية لإحلال الوظائف بموظفين سعوديين.

وختم بالقول : لا صحة لما أشير إليه في الخبر من عدم وجود أسباب منطقية لإنهاء عقد الطبيب مع العلم أنه ليس متخصص ويقوم ثلاثة أطباء سعوديين بنفس عمل الطبيب في نفس المستشفى.