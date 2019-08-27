صدمة ومفاجأة بعد سقوط شابين خطفا سيارة بها 5 أطفال!

المواطن - متابعة

قبضت الشرطة العمانية على شابين ظهرًا في مشهد تمثيلي، وهما يختطفان أطفالًا في سيارة، حسب ما أعلنته على حسابها في “تويتر”، اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة: “بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن مشهدًا لسرقة مركبة وخطف أطفال وإثارة الذعر بينهم من قبل أشخاص ملثمين، عليه فقد باشرت إدارة مكافحة الجريمة إجراءات البحث عن المذكورين وتم القبض عليهما، ويجري استكمال الإجراءات القانونية بحقهما”.

وكان رواد مواقع التواصل في عمان قد تداولوا قبل أيام مقطع فيديو يظهر شابين ملثمين يقتحمان سيارة بها 5 أطفال؛ ما دفع الأطفال للصراخ، قبل أن يصرخ بهم أحد الشابين ليلتزموا الهدوء.

وكان الفيديو مجرد مشهد تمثيلي، أراد من خلاله الشابان التوعية من مخاطر ترك الأطفال بمفردهم في السيارات. ويبدو أن الأطفال كانوا مشاركين في التمثيلية، حيث تحول صراخهم لضحك لاحقًا.