صور.. الحج يبدد أحزان مسلمي الإيجور

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

نسى مسلمو الإيجور في غرب الصين المتاعب السياسية التي تُلاحقهم خلال السنوات القليلة الماضية، واستعدوا لأداء فريضة الحج.

وسلّطت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، الضوء على المسلمين في منطقة شينجيانج الإيجورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين، والذين بدأوا التوافد إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، حيث أشادوا بالترتيبات التي وجدوها سواء من المملكة أو حتى الحكومة الصينية التي سهلت إجراءات وصولهم.

وقام أكثر من 11000 مسلم من الصين برحلات إلى المملكة لأداء الحج، حيث بدأت المجموعة رحلتها من أورومتشي في 23 يوليو، حسبما قال أبيدولا سعيدولا، رئيس جماعة شينجيانغ المسلمة للحج لصحيفة جلوبال تايمز.

وقال فنج جين تشونج، وهو حاج من أورومتشي، لصحيفة جلوبال تايمز، إنه متحمس لزيارة مكة والمدينة في المملكة للحج هذا العام.

وأضاف فنج لصحيفة جلوبال تايمز “كمسلم كان حلمي أداء فريضة الحج، ولقد كنت قلقًا بشأن السفر؛ لأنني لم أذهب للخارج قط ولا يمكنني التحدث بالعربية”.

وأشار إلى أن كل مخاوفه قد تبدّدت منذ أن رتبت الحكومة الصينية بالتعاون مع المملكة هذه الرحلة، مع توفير كافة سبل السلامة والراحة للحجيج الإيجور.

وعلى غرار فنج، معظم الحجاج من شينجيانج لم يسافروا قط إلى الخارج، حيث يعيش الكثير منهم في مناطق نائية في جنوب المدينة.

وقال فنج إن الموظفين رتبوا أماكن إقامة الحجاج، بما في ذلك فريق طبي وموظفين آخرين لإرشادهم في الحج، مضيفًا: “كل منا لديه بطاقة تحتوي على اسمه وبها معلومات مكتوبة باللغات الصينية والإنجليزية والعربية في حالة ضياعنا”.