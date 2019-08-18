صور.. تدشين دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

انطلق، قبل قليل، حفل تدشين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمنافسات موسم 2019/ 2020.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين الذي أُطلق عليه اسم الأمير محمد بن سلمان للعام الثاني على التوالي.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد أعلن عن إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020، عرفانًا وتقديرًا بدوره.

وأُعلن خلال حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020 عن نقل القنوات الرياضية السعودية KSA منافسات البطولة بشكل مجاني.

وشهد حفل تدشين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إطلاق منصة GSA.Live الإلكترونية لنقل المباريات على الهواء مباشرة لكل الجماهير في جميع أنحاء العالم، بجانب عرض الملخصات والتحليلات.