ضاحي خلفان عن خالد الفيصل: قدوة وأمير القلوب

المواطن - الرياض

أشاد قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، بمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، واصفًا إياه بأنه “أمير القلوب”.

وقال خلفان: إن المتتبع لسيرة الأمير خالد الفيصل “القدوة” لا يملك إلا أن يُحييه على كفاءة أدائه لكل ما يقوم به، وفوق هذا وذاك عمق إيمان وحسن بيان وأخلاق رفعة إنسان.

وفي وقت سابق، رفع الأمير خالد الفيصل الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على كل ما يبذلانه في سبيل راحة الحجاج وتوفير جميع الإمكانات السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال الفيصل في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء بمكتبه في مقر الإمارة بمنى بعد انتهاء موسم الحج: إن هذه الإمكانات التي ساهم فيها كل مواطن سعودي من داخل الحكومة ومن خارجها هو شرف عظيم يعتز به كل سعودي، بأن هيّأ الله تعالى لنا جميعاً خدمة ضيوف الرحمن، ولا أستثني أحداً من العاملين في هذا الحج وهم بمئات الألوف”.