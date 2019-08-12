ضخ ٩٢٤ ألف م٣ من المياه لمكة والمشاعر أول أيام عيد الأضحى

ضخ ٩٢٤ ألف م٣ من المياه لمكة والمشاعر أول أيام عيد الأضحى

2019/08/12
الساعة 3:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

أبرز تقرير المياه الوطنية للاربع والعشرين ساعة الماضية مواصلة معدلات إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة .
وأوضح المهندس محمد بن صالح الغامدي استقرار الاوضاع التشغيلية للمياه ، حيث بلغت الكميات المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ما يقارب (883970) مترا مكعبا.
ليصل إجمالي كميات المخزون الاسـتراتيجي الفعلي لدى الشركة إلى (1.82) مليون متر مكعب تمثّل (85)‎%‎ من الطاقة الاستيعابية، فيما بلغ إجمالي المخزون التشغيلي الفعلي إلى (820) ألف متر مكعب تمثّل ما نسبته (76)‎%‎ من الطاقة التشغيلية الاستيعابية.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم