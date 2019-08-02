ضربة قوية لمبيعات السيارات التركية

المواطن - متابعة

أكد اتحاد موزعي السيارات في تركيا، اليوم الجمعة، أن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة في البلاد هبطت 66% على أساس سنوي في يوليو، إلى 17 ألفًا و927 مركبة.

وذكر الاتحاد أن المبيعات تراجعت 47.5 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، رغم التخفيضات الضريبية التي طبقتها الحكومة للتشجيع على الشراء، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وانتهى سريان التخفيضات الضريبية على مشتريات المركبات في 30 يونيو.

وعدلت الرابطة في بيان توقعاتها لإجمالي مبيعات قطاع السيارات بالخفض إلى ما بين 340 ألفًا و380 ألف سيارة لعام 2019، من ما بين 350 ألفًا و400 ألف مركبة.