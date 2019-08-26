عائض القرني بعد لقائه بالملك سلمان: سمعنا منه ما يُسعد الخاطر

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أنه سعد وتشرف، اليوم الاثنين، مع عدد من الأمراء والعلماء وأبناء الشعب السعودي بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال عائض القرني: سمعنا منه ما يُسعد الخاطر، من حُسن ثقة بالله، وتفاؤل بمستقبل جميل واعد.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة اليوم، الأمراء، والعلماء، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.