عاصفة اعتزال إليسا تنتهي بألبوم مصالحة

المواطن - سعد البحيري

نجحت الحملة التي شنّها جمهور إليسا في إجبارها على التراجع عن قرار الاعتزال الذي أعلنته أمس.

وعبر وسم كلنا إليسا انهالت عبارات الدعم والتأييد من الفنانين والفنانات والجمهور العربي يطالبها بالتراجع عن القرار.

وكانت إليسا أعلنت أمس اعتزالها بسبب ما تعانيه في الوسط الفني حيث قالت: أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية.

وأضافت: أعلن ذلك بقلب حزين ولكن مع قناعة كبيرة بذلك فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا.

وختمت التغريدة بقولها: لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن.

واليوم، نشرت إليسا تغريدة جديدة قالت فيها: كل ما يمكنني أن أقوله الآن، إنني أحبكم من القلب يا أحسن جمهور.. لا تنسوا أن هناك ألبوماً جديداً قادماً في القريب العاجل.

والمعروف أن إليسا أو إليسار زكريا خوري، هي مغنية لبنانية من أم سورية، اشتهرت في العالم العربي حيث ظهرت لجمهورها في العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بعنوان بدي دوب.

كان ألبوم إليسا الثالث، عيشالك عام 2002 إنجازاً كبيراً في مسيرتها الفنية الذي جلب لها شهرة كبيرة، جعلها تحصل على جائزة الموريكس دور للمرة الأولى عن فئة أفضل فنانة عربية.

وفي سنة 2004، أصدرت ألبومها الرابع أحلى دنيا، الذي فازت عنه بجائزة الموسيقى العالمية لأكبر مبيعات لمغنٍ في الشرق الأوسط.

في ديسمبر 2009، أصدرت إليسا ألبومها السابع بعنوان تصدق بمين، الذي تجاوزت مبيعاته 6 مليون نسخة، مما جعلها الفنانة الأكثر مبيعًا للأسطوانات في تاريخ شركة روتانا، حيث تلقت عنه للمرة الثالثة على التوالي جائزة الموسيقى العالمية لتحقيقها أعلى مبيعات في الشرق الأوسط وستة جوائز أخرى.

حصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك ثلاثة جوائز الموسيقى العالمية، وستة جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، مما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق في الشرق الأوسط، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية عام 2017 من أغنى الفنانين في العالم العربي بثروة قدرت بـ 43 -48 مليون دولار.

خلال مسيرتها الفنية، لها 4 ألبومات في قائمة (Billboard) لأكثر الألبومات مبيعاً حول العالم، أحدهم وهو ألبوم حالة حب حل في المركز الـ3 عام 2014 في أكثر الألبومات مبيعاً، وقد أثبتت بذلك وجوداً عالمياً مؤثراً.

وهي أحد أعضاء لجنة التحكيم في النسخة العربية من برنامج (The Voice) في عام 2018 كما أنها عضوة في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.