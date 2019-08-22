عدسة ” المواطن” تُوثق لحظات مباراة الأهلي والعدالة

المواطن - محمد سمعه، تصوير أحمد الفهمي

وثّقت صحيفة ” المواطن” أبرز لحظات مباراة الأهلي والعدالة والتي أُقيمت اليوم الخميس في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وانتهت مباراة الأهلي والعدالة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

بدأ الشوط الأول من مباراة الأهلي والعدالة، بضغط هجومي من قبل الراقي الذي سعى وبكل قوة لإحراز الهدف الأول في شباك نادي العدالة ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وبعد محاولات عديدة، تمكن الراقي من افتتاح التسجيل في مباراة الأهلي والعدالة عبر اللاعب الصربي دانييل أليكسيتش في الدقيقة التاسعة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والعدالة بتقدم الراقي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي والعدالة، تراجع أداء النادي الأهلي كثيرًا مما أعطى الفرصة لفريق العدالة لمحاولة إحراز هدف التعادل.

وتمكّن اللاعب السنغالي أليو سيسيه من إحراز الهدف الأول للعدالة في مباراة الأهلي والعدالة بالدقيقة الثامنة والثمانين بطريقة جميلة ووسط تكاسل من مدافعي الأهلي.