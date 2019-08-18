غضروف الركبة يبعد بلعمري عن الشباب
لمدة 30 يومًا

غضروف الركبة يبعد بلعمري عن الشباب

2019/08/19
الساعة 12:07 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، مساء اليوم الأحد، عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري جمال بلعمري، بتمزق في غضروف الركبة.

وأوضح نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مدافعه بلعمري خضع لفحوصات طبية مؤخرًا، وأثبتت معاناته من تمزق في غضروف الركبة، الأمر الذي قد يبعده عن الفريق لمدة 30 يومًا.

وكان جمال بلعمري قد شارك مع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم وساهم بتتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أُقيمت في مصر مؤخرًا، ثم عاد إلى الشباب وتدرب مع الفريق يومين قبل أن يتعرض للإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لبدء مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة نظيره الفتح، يوم السبت المقبل.



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